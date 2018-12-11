Осужденного за гибель четырех человек молодогвардейца Рената Булатова исключили из «Единой России»

11 Дек. 16:10 2018-12-11T16:11:39+03:00

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Сегодня, 11 декабря, Президиум регионального политсовета «Единой России» огласил окончательное решение касательно политической судьбы экс-заместитель руководителя реготделения «Молодой Гвардии» Рената Булатова, убившего в ДТП семью из четырех человек.

Ранее, а именно 19 ноября, политсовет Ворошиловского местного отделения на основании обвинительного приговора исключил его из членов партии. Вышестоящий орган согласился с таким решением. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, страшная авария случилась 10 августа по дороге в Среднюю Ахтубу. Ренат Булатов на огромном американском внедорожнике Dodge Ram ехал по трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба. На 12-м километре дороги Булатов вышел на обгон, не убедившись в том, что маневр будет безопасен и врезался в Honda Accord, в которой ехала семья Перчиевых – муж, жена и две маленьких девочки. Все люди, находившиеся в легковушке, от полученных травм погибли на месте происшествия. Суд вынес приговор - два года и 10 месяцев колонии-поселения.

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