В Волгограде будет мокро: снег с дождем и туман

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-11T16:06:55+03:00

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С востока в Волгоградскую область циклон принес с собой снегопад и довольно теплую для декабря погоду за окном. Если верить синоптикам Волгоградского Гидрометцентра, то уже завтра - в среду 12 декабря - наш регион утонет в осадках. Причем, если утром будет идти сильный снег, то к вечеру осадки будут зависеть от температуры в районе - от снега до снега с дождем и ливня. В отдельных районах все это будет сопровождаться туманом. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до -1...-3ºС, днем поднимется до 0…+3°С.

13 декабря в Волгоградской области также ожидается облачная погода без прояснений. И опять осадки - снег, мокрый снег, снег с дождем, дождь. К вечеру восточный ветер сменится на более холодный северо-западный, с порывами до 11 метров в секунду. А столбик термометра местами опустится до минус 9 градусов. Днем же вновь все будет таять при температуре +2 градуса.