2018-12-11T16:06:55+03:00
Общество

В Волгограде будет мокро: снег с дождем и туман

Температура при этом будет нулевая
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водителям и пешеходам следует быть предельно аккуратно: будет скользко!Водителям и пешеходам следует быть предельно аккуратно: будет скользко!Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

С востока в Волгоградскую область циклон принес с собой снегопад и довольно теплую для декабря погоду за окном. Если верить синоптикам Волгоградского Гидрометцентра, то уже завтра - в среду 12 декабря - наш регион утонет в осадках. Причем, если утром будет идти сильный снег, то к вечеру осадки будут зависеть от температуры в районе - от снега до снега с дождем и ливня. В отдельных районах все это будет сопровождаться туманом. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до -1...-3ºС, днем поднимется до 0…+3°С.

13 декабря в Волгоградской области также ожидается облачная погода без прояснений. И опять осадки - снег, мокрый снег, снег с дождем, дождь. К вечеру восточный ветер сменится на более холодный северо-западный, с порывами до 11 метров в секунду. А столбик термометра местами опустится до минус 9 градусов. Днем же вновь все будет таять при температуре +2 градуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный астраханец украл кролика, но ни продать, ни съесть его не смог
В Волжском установят девять новогодних елок
МЧС предупреждает: в Волгограде орудуют мнимые пожарные инспекторы
Осужденного за гибель четырех человек молодогвардейца Рената Булатова исключили из «Единой России»
В автосалоне официального дилера KIA «А.С.-Авто» пора для сюрпризов
В Волгограде с завода пытались похитить ферросплавов на 2,6 миллионов рублей
У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей
Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске
Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми
Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев
В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов
В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники
Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли
В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку
Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника