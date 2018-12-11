2018-12-11T15:17:30+03:00
Авто

В автосалоне официального дилера KIA «А.С.-Авто» пора для сюрпризов

Уникальное новогоднее предложение ждет каждого
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Новый год! Прекрасная пора для сюрпризов, кто-то пишет письма Деду Морозу в ожидании чуда!

А кто-то знает, что в А.С.-Авто уже сейчас раздают подарки!

Уникальное новогоднее предложение ждет каждого в автосалоне официального дилера KIA «А.С.-Авто» на покупку и сервисное обслуживание автомобилей KIA Sportage.

После прохождения тест-драйва Вы гарантированно получаете свое индивидуальное предложение! Испытайте всю мощь нового KIA Sportage уже сегодня…

Подробности по телефону (8442) 602-333.

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