В Волгограде с завода пытались похитить ферросплавов на 2,6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-11T15:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из заводов Волгограда задержали семь работников, которые готовили крупное хищение. Речь идет о заводе, изготовляющем оборудования для нефтяной, газовой и химической отраслей промышленности. Семеро работничков решили «подзаработать» на заводском имуществе. Несколько месяцев они готовили кражу. Одни под предлогом использования ферросплавов в производственной деятельности, брали на складе больше необходимого. Излишки складировали в потаенном месте. Чтобы потом беспрепятственно вывести их с территории предприятия и продать, они подговорили в сообщники водителя и охранника. Кроме того, в их «банду» входили лица, которые должны были обеспечить сбыт похищенного имущества.

31 августа 2017-го они попытались вывести «накопленные излишки» с завода. Здесь их «на горячем» и задержали. В общей сложности эти работнички собирались похитить 1 тысяча 100 килограммов никеля и 500 кило ферромолибдена - на сумму свыше 2,6 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.

Следователи СУ УМВД по Волгограду собрали все факты, подтверждающие вину каждого из семи членов группировки. И хоть сами они свою вину не признают, прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение.

Уголовное дело направили в суд, - уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.