У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей

11 Дек. 14:25 2018-12-11T15:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Об угоне дорогого внедорожника Toyota Land Cruiser самой последней модификации Excalibur владелец сообщил в полицию сегодня, 11 декабря.

Полицейские выяснили, что накануне вечером волгоградец оставил машину у подъезда дома № 37 по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе города-героя. Все случилось в период с десяти ночи до четырех утра, пока хозяин автомобиля спал. Когда он проснулся и выглянул во двор посмотреть на свою «ласточку», той и след простыл.

Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, машина черного цвета, государственные номер Х-001-АУ/64 РУС, 2018 года выпуска. Стоимость такого элитного внедорожника колеблется в районе пяти миллионов рублей.

- Всем, кому что-либо известно о нахождении автомобиля, либо лиц причастных к угону, просьба сообщить по телефонам: 02, Дежурная часть Управления МВД России по Волгограду 93-01-11, дежурная часть городского Отдела ГИБДД 93-21-31, - обратились к горожанам полицейские.