2018-12-11T13:30:34+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске

Макса переехала машина, но это не приговор: с хорошим уходом он станет отличным другом для семьи
Юлия Данильченко
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Фото группы «Частный приют для амстаффтерьеров»,Фото группы «Частный приют для амстаффтерьеров»,
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Неравнодушные волгоградцы, собравшие небольшой «Частный приют для амстаффтерьеров», заботятся почти о двух десятках животных. Сейчас под опекой волонтеров находится необычный пес Макс. Он – колясочник.

Это случилось два года назад: Бездомная собака попала под колеса автомобиля. Максу повезло, что зоозащитники нашли и вовремя отвезли его в ветклинику. Пришлось сделать операцию. Были надежды на полное выздоровление, но, увы. Сейчас, в современном мире, животное-инвалид – не приговор. Это вполне полноценные питомцы, просто требующие более внимательного ухода.

- Коляску делали в Москве. Стоила она десять тысяч рублей. Приобрести ее помогли неравнодушные люди, - рассказала основатель приюта Яна. - Жизнь Макса ничем особенно не отличается от жизни других собак: он не чувствует себя инвалидом, любит играть ,резвиться.

Конечно, псу нужен особый уход: лекарства и корм. Узнать о пристройстве Макса можно позвонив в редакцию «Комсомолки» - 91-94-63, а также в группе приюта.

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