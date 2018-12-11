2018-12-11T13:17:14+03:00
Происшествия

Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми

Дети пожаловались маме
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина отсидит в колонии 17 лет.Мужчина отсидит в колонии 17 лет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Суд в Володаровском районе был закрытым – в качестве пострадавших проходят сразу трое несовершеннолетних. На скамье подсудимых 36 летний местный житель. Приговор максимально суровый: 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Никто бы никогда не заподозрил этого обычного скромного астраханца в насилие. Но то, что сообщили дети подтвердили многочисленные экспертизы.

О том, что отец совершил над ними насилие, две сестренки 8 и 10 лет рассказали маме. Они долгое время не решались признаться, но не выдержали. А когда женщина стала узнавать на всякий случай и у сына, то выяснилось, что в 2020 и в 2011 году муж также надругался и над пасынком. Но семилетний мальчик тогда не стал рассказывать о случившемся – было стыдно.

Астраханка сразу же написала заявление в полицию. Мужчина сознался в преступлениях. Ему предъявили обвинения по четырем эпизодам насильственных действий сексуального характера. Теперь ему предстоит 17 лет провести в тюрьме строгого режима.

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