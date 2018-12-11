Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-11T12:10:59+03:00

Мошенники уже ничего не боятся - представляются полицейскими. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Всего злоумышленники «заняли» у своих жертв 41 тысячу рублей

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В понедельник, 10 декабря, в полицию Центрального района Волгограда обратились сразу три педагога городских лицеев. Все в один голос заявили: их обманули сотрудники ГАИ. Полицейские выяснили детали дела.

Оказалось, все эти лицеи участвовали в конкурсе-соревновании по безопасности дорожного движения. Злоумышленникая пришла идея представиться работниками госавтоинспекции. Правдоподобно ведь звучит. Педагогам сообщалась радостная новость – именно их учебное заведение заняло первое место.

- В ходе доверительного разговора мошенник просил учителей занять денежную сумму, обещая вернуть на торжественной церемонии. Поверившие из собственных денежных средств перевели 13, 24 и 4 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока неясно, сколько человек занимались разводом. Полицейские устанавливают их личности и ведут поиск для задержания.