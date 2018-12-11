В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-11T11:13:28+03:00

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Проблема с очередью в детсады в Волгоградской области активно решается. Уже к 2021 году в нескольких районах с нуля построят 14 новеньких здания. На это из бюджета страны выделили более полутора миллиарда рублей. Новые места для малышей появятся в рамках нацпрограммы «Демография». В группы, в том числе ясельные, смогут ходить еще 2149 детишек.

- Дошкольные учреждения построят в Городищенском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Чернышковском районах, в городах Михайловке, Урюпинске и Волгограде, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

А в 2019-ом в 11 новых детсада пойдут 1735 малышей. Всего же за последние пять лет власти смогли отстроить 57 зданий, обеспечив местами более семи тысяч дошколят. Это позволило полностью ликвидировать очереди для детей от трех до семи лет.