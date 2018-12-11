В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники

11 Дек. 11:07 2018-12-11T11:07:28+03:00

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Казалось бы, давно прошли те времена, когда новую «иномарку» можно было купить только с рук, а за новым отечественным автомобилем снаряжаться в путешествие на завод. Последние годы представители всех мировых марок автомобилей покрыли своей сетью нашу страну, и даже в самых отдаленных уголках России есть официальные дилерские центры.

А вы знаете, что бизнес культура российских дилерских сетей одна из самых организованных и дисциплинированных в мире? Даже в самых развитых странах к автоцентрам и их сотрудникам не предъявляются такие высокие требования. Долгие годы выстраивалась эта система в стране.

К сожалению, «тёмные силы» не обходят стороной это направление бизнеса и готовы поживиться, используя лазейки в законах и рекламных технологиях, чтобы заработать на доброте и доверчивости наших соотечественников. Речь идет о «серых дилерах», которые последнее время активизировали свою работу в Волгограде. Этим обеспокоены официальные дилеры автомобильных брендов KIA, Volkswagen, Renault в Волгограде.

"Наверняка вы уже сталкивались с шокирующими ценовыми и кредитными предложениями на автомобили в рекламе в поисковых системах, социальных сетях, сайтах объявлений и других площадках. Эти люди без зазрения совести именуют себя официальными дилерами, предлагают скидки в половину стоимости автомобиля или процентные ставки по автокредитам, стремящиеся к нулю. Рекламная площадка просто не в силах проверить все предложения, поэтому мы их видим. «Серые» дилеры арендуют просторные здания, прилично одевают своих сотрудников и готовы принимать входящий поток нерадивых клиентов, ведь сыр в мышеловке сработал и вожделенный автомобиль уже хочется потрогать", - рассказали "КП" в официальном дилерском центре.

Схемы работы таких компаний предельно просты. После завлечения покупателя в псевдо-автосалон, опытные менеджеры-продавцы начинают его обрабатывать.Рассказывают различные небылицы о том, что у данной организации прямые поставки от импортера, у них самые эксклюзивные кредитные решения от банков, автомобили специально для покупателя оборудуют дополнительными системами безопасности и, даже дадут комплект шин в подарок. Пока «лапша на ушах» завешивает мозг и здравый смысл, клиент вносит предоплату и подписывает документы.

- В результате только дома вы понимаете, что процентная ставка по кредиту 40% и ваш автомобиль в базовой комплектации, пусть даже и с сигнализацией, обошелся или, после выплаты кредита, обойдется вам в полтора раза дороже, - объясняют ситуацию официальные дилеры.

Да, наш народ не так просто обмануть и большинство покупателей начинают соображать раньше. Но предоплата внесена, и отдавать вам ее никто не собирается. Тогда «горе-дилер» включает план Б, а потом и В и так далее. Вас начинают томить ожиданиями, говорят о всевозможных задержках, предлагают другой автомобиль или комплектацию. Если вы все же настаиваете на разрыве отношений - включаются и личные угрозы.

Конечно это мошенники. Да, у них есть автомобили. Да, в конечном результате вы сможете купить у них автомобиль. Но в 100% случаях клиент переплатит. И эта переплата будет составлять не десятки тысяч, а сотни тысяч ваших кровных рублей. А стоит ли говорить о потраченных нервах?

СОВЕТЫ АВТОМОБИЛИСТАМ

Помните:

- ни один автопроизводитель не будет очернять свое имя, и продавать автомобили в обход официальной дилерской сети;

- автомобиль не может стоить дешевле, чем официальная цена на федеральном сайте импортере, со всеми комплектациями можно ознакомиться там же;

- все официальные дилеры представлены на официальных сайтах каждой марки, а в автоцентре на информационных стендах демонстрируются сертификаты и дилерские соглашения;

- каждый официальный дилер строго контролируется производителем, и самые мельчайшие недочеты в их работе караются штрафами, вплоть до лишения дилерства;

- официальному дилеру выгодно не только продать вам автомобиль, но и обслуживать его и нести обязательства по гарантийным случаям на протяжении многих лет.

"Дорогие волгоградцы, советуем вам ответственнее подходить к выбору автосалона и не становиться жертвами «серых» дилеров. А если это уже случилось, не оставайтесь в стороне, распространяйте отзывы в интернете", - обращаются к волгоградцам официальные продавцы иномарок.