2018-12-11T11:19:44+03:00
Происшествия

Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли

«Комсомолка» узнала подробности трагичного инцидента
Юлия Данильченко
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Известие о самоубийстве 16-летнего студента первого курса ВолГАУ повергло знакомых и друзей в шок. Все в один голос утверждают – у парня не было явных проблем. Алкоголем и наркотиками он не увлекался, вел здоровый образ жизни. Девушки не было, семья приличная. Юноша очень любил конные прогулки.

- Мы жили по-соседству. Он был человеком позитивным. У меня есть личные догадки, что сам бы он не смог. Может, это была провокация. Мой брат, который тоже учился в сельхозакадемии, однажды стал жертвой сомнительной компании с района – у него вымогали деньги. Хорошо, что он рассказал мне, я ему помог решить проблему. Возможно, нечто подобное произошло с Кириллом*. И он никому не рассказал, испугался, - таким мнением поделился Роман.

Другой одногруппник сомневается, что погибший мог украсть ремень, с помощью которого покончил с собой. Родители были довольно обеспеченными.

- И на спор не мог, не тот характер, - уверяет студент того же колледжа Денис. – У нас нет версий, почему он так поступил. Все у него было нормально.

Напомним, тело погибшего нашли в Советском районе Волгограда во дворе дома №23 по Университетскому проспекту. Как рассказывают очевидцы этого страшного происшествия, парень приехал сюда с сестрой, с которой проживают в районе Нефтяного техникума, и с другом. Ребята сидели в кафетерии, болтали. В какой-то момент этот подросток вышел, якобы по делам. И пропал.

* имя героя публикации изменено

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