В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку

11 Дек. 10:11 2018-12-11T11:31:23+03:00

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Суд признал виновным бывшего сотрудника Роспотребнадзора по Волгоградской области за взятку и вымогательство. Как установило следствие, дело происходило в мае 2018 года. В тот день сотрудник ведомства вместе с коллегами поехал проверять одного бизнесмена – владельца гостиничного комплекса.

- Сотрудники ведомства обнаружили, что в гостинице, к тому же, расположено кафе. Именно его деятельность заинтересовала ведущего специалист. Даже не проверив документы, представитель контролирующего органа сходу решил «договориться» с коммерсантом и озвучил цену своего бездействия – 30 тысяч рублей, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Вымогателя взяли с поличным в момент получения денег. Помимо тюрьмы осужденному нельзя занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.