Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника

11 Дек. 09:59 2018-12-11T09:59:43+03:00

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После ссоры с отцом 37-летний волгоградец ушел из дома, но самостоятельно жить не смог. Он так и не устроился на работу, ездил по области и перебивался, чем мог. А ночью 10 декабря с голода решил ограбить дом 26-летней жительницы Светлоярского района.

Злоумышленник был уверен - хозяев точно нет. Деньги и золото мужчину не интересовали. Он разбил окно на кухню и открыл холодильник, чтобы забрать продукты питания. Конечно, женщина услышала шум и спугнула грабителя. Наказание за этот поступок волгоградцу грозит суровое.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье «Покушение на грабеж, совершенный с проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.