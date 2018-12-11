В Волгоградской области вырастили 4 тысячи сосен к Новому году

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-11T09:40:39+03:00

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Четыре тысячи сосен вырастили в питомниках Среднеахтубинского района для новогодних базаров. Волгоградцам по традиции предложат два вида елок – обыкновенную и крымскую. В областном комитете природных ресурсов рассказали, как выращивают главное украшение зимнего праздника.

- Двухлетние сеянцы сосны, высаженные на специальной площадке, которую лесники называют "школьным отделением", доращиваются до определенной высоты. Как правило, на это требуется 5-8 лет. Выбрать на свой вкус лесную красавицу может в питомнике любой желающий, - поделились подробностями в профильном ведомстве.

Более того, в лесах области во время так называемой рубки в оздоровительных целях также отбирают самые лучшие экземпляры, которые везут на рынки. В комитете напоминают: самовольно срубать деревья строго запрещено. За это грозит штраф - от 3 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.