2018-12-11T09:40:39+03:00
Общество

В Волгоградской области вырастили 4 тысячи сосен к Новому году

Горожанам предлагают обыкновенную и крымскую сосны
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
Изменить размер текста:

Четыре тысячи сосен вырастили в питомниках Среднеахтубинского района для новогодних базаров. Волгоградцам по традиции предложат два вида елок – обыкновенную и крымскую. В областном комитете природных ресурсов рассказали, как выращивают главное украшение зимнего праздника.

- Двухлетние сеянцы сосны, высаженные на специальной площадке, которую лесники называют "школьным отделением", доращиваются до определенной высоты. Как правило, на это требуется 5-8 лет. Выбрать на свой вкус лесную красавицу может в питомнике любой желающий, - поделились подробностями в профильном ведомстве.

Более того, в лесах области во время так называемой рубки в оздоровительных целях также отбирают самые лучшие экземпляры, которые везут на рынки. В комитете напоминают: самовольно срубать деревья строго запрещено. За это грозит штраф - от 3 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей
Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске
Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми
Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев
В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов
В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники
Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли
В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку
Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника
В Волгограде семь процентов семей получают субсидию на ЖКХ
Волгоградцев предупреждают о молочных продуктах несуществующих фирм
На западе Волгограда лихач на «Ладе» протаранил три машины на встречке
На юге Волгограда посреди двора скончался 16-летний подросток
Волгоградские лесничества подготовили к Новому году четыре тысячи сосен на продажу
Под Волгоградом рецидивист украл тридцать овец
В моде ЗОЖ: Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов без вредных привычек
Волгоградец завоевал титул самого сильного самбиста ЮФО
Волгоградской области срочно нужны 730 дорожных работников
В Волгограде с теплохода бесследно исчез моторист
15-летний астраханец с другом забил до смерти двух мужчин
К Новому году в центре Волгограда наконец-то зароют траншеи теплотрасс
Скидки в нагрузку: в Волгограде продают абонементы на весенние игры Ротора
В Волгограде бизнесмен сэкономил на инвалидах 28 миллионов рублей
22 волгоградских сироты получат квартиры к Новому году
На трассе Волгоград-Астрахань перевернулась легковушка: 19-летний парень в коме
В Волгограде общественник устроил вместо площадки для инвалидов платную парковку
В Волгоградской области семейная пара забила до смерти должника
Пограничное управление ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия набирает сотрудников