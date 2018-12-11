2018-12-11T11:12:30+03:00
Общество

В Волгограде семь процентов семей получают субсидию на ЖКХ

Сумма помощи составила 752 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Субсидиями воспользовались семь процентов семей.Субсидиями воспользовались семь процентов семей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повышается каждые полгода. Остаток после всех необходимых плат у волгоградцев становится все меньше и меньше. У многих на ЖКХ уходит чуть ли не половина зарплаты. Но в последнем случае те, у кого расходы на коммуналку превышают 20 процентов от доходов, имеют право на субсидию. В Волгоградской области на данный момент это 71100 семей – а это 7,1 процента семей региона.

Денег на это выделяют немалые - 752,7 миллионов рублей. Субсидию можно оформить в МФЦ, правда, для этого придется собрать множество документов. И одно из самых главных условий - у вас не должно быть долгов за коммунальные услуги.

В этом месяце платежки за ЖКХ пришли гораздо позже: 10 декабря. Но как сообщили чиновники, на этот раз более позднюю оплату не будут учитывать при решении о льготе. Но только при задержке не больше, чем на неделю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей
Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске
Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми
Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев
В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов
В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники
Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли
В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку
Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника
В Волгоградской области вырастили 4 тысячи сосен к Новому году
Волгоградцев предупреждают о молочных продуктах несуществующих фирм
На западе Волгограда лихач на «Ладе» протаранил три машины на встречке
На юге Волгограда посреди двора скончался 16-летний подросток
Волгоградские лесничества подготовили к Новому году четыре тысячи сосен на продажу
Под Волгоградом рецидивист украл тридцать овец
В моде ЗОЖ: Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов без вредных привычек
Волгоградец завоевал титул самого сильного самбиста ЮФО
Волгоградской области срочно нужны 730 дорожных работников
В Волгограде с теплохода бесследно исчез моторист
15-летний астраханец с другом забил до смерти двух мужчин
К Новому году в центре Волгограда наконец-то зароют траншеи теплотрасс
Скидки в нагрузку: в Волгограде продают абонементы на весенние игры Ротора
В Волгограде бизнесмен сэкономил на инвалидах 28 миллионов рублей
22 волгоградских сироты получат квартиры к Новому году
На трассе Волгоград-Астрахань перевернулась легковушка: 19-летний парень в коме
В Волгограде общественник устроил вместо площадки для инвалидов платную парковку
В Волгоградской области семейная пара забила до смерти должника
Пограничное управление ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия набирает сотрудников