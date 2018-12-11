В Волгограде семь процентов семей получают субсидию на ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-11T11:12:30+03:00

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Стоимость жилищно-коммунальных услуг повышается каждые полгода. Остаток после всех необходимых плат у волгоградцев становится все меньше и меньше. У многих на ЖКХ уходит чуть ли не половина зарплаты. Но в последнем случае те, у кого расходы на коммуналку превышают 20 процентов от доходов, имеют право на субсидию. В Волгоградской области на данный момент это 71100 семей – а это 7,1 процента семей региона.

Денег на это выделяют немалые - 752,7 миллионов рублей. Субсидию можно оформить в МФЦ, правда, для этого придется собрать множество документов. И одно из самых главных условий - у вас не должно быть долгов за коммунальные услуги.

В этом месяце платежки за ЖКХ пришли гораздо позже: 10 декабря. Но как сообщили чиновники, на этот раз более позднюю оплату не будут учитывать при решении о льготе. Но только при задержке не больше, чем на неделю.