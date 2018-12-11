Волгоградцев предупреждают о молочных продуктах несуществующих фирм

11 Дек. 08:42 2018-12-11T08:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоро на поход в обычный продуктовый магазин надо будет тратить несколько часов. С каждым разом все сложнее найти товар, который будет безопасным для всей семьи. Роспотребнадзор по Волгоградской области предупреждает о трех фирмах-фантомах. Они существуют лишь в надписи мелким шрифтом на упаковке, а на деле нигде не зарегистрированы и не существуют. Так что возможно, всю продукцию производят в подвалах в непонятно каких условиях. Запишите названия.

ООО «Есенинские просторы» (юридический адрес: г.Рязань, ул.Московское шоссе, д.20, офис 307/2, адрес производства: Рязанская область, Рязанский район, с. Долгинино, ул. Птичий переулок д.28А) - производитель молочной продукции.

ООО «Янтарь» (г.Смоленск, ул.Соболева д.45) - производитель сыров.

ООО «Хуторяночка» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Денисова, дом №30) производитель кисломолочной продукции.

Советуем избегать товаров под такой маркой. Если вы все же увидели ее в магазине, сообщите в Роспотребнадзор по телефону (8442) 24-36-30.