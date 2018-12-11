На западе Волгограда лихач на «Ладе» протаранил три машины на встречке

11 Дек. 08:41 2018-12-11T11:39:57+03:00

Один человек пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария случилась в Дзержинском районе Волгограда 10 декабря около десяти часов вечера. 26-летний лихач на «Лада Гранта» мчался по улице Качинцев со стороны Московской в сторону Жукова. Напротив дома №120 он решил обогнать впереди едущие машины, чем спровоцировал крупное ДТП.

В этот момент по полосе встречного движения ехали «Рено Логан», «Лэнд Ровер» и «Тойота Лэнд Крузер 200». 30-летний водитель отечественной легковушки, 26-летняя женщина за рулем внедорожника и 37-летний мужчина в «Тойоте» не успели отреагировать на опасный маневр, произошло стройное столкновение. Сразу же вызвали медиков - без пострадавших не обошлось.

- В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» с травмами доставлена в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.