2018-12-11T11:39:57+03:00
Происшествия

На западе Волгограда лихач на «Ладе» протаранил три машины на встречке

36-летняя женщина попала в больницу
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments2
Один человек пострадал.Один человек пострадал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария случилась в Дзержинском районе Волгограда 10 декабря около десяти часов вечера. 26-летний лихач на «Лада Гранта» мчался по улице Качинцев со стороны Московской в сторону Жукова. Напротив дома №120 он решил обогнать впереди едущие машины, чем спровоцировал крупное ДТП.

В этот момент по полосе встречного движения ехали «Рено Логан», «Лэнд Ровер» и «Тойота Лэнд Крузер 200». 30-летний водитель отечественной легковушки, 26-летняя женщина за рулем внедорожника и 37-летний мужчина в «Тойоте» не успели отреагировать на опасный маневр, произошло стройное столкновение. Сразу же вызвали медиков - без пострадавших не обошлось.

- В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» с травмами доставлена в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей
Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске
Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми
Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев
В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов
В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники
Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли
В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку
Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника
В Волгоградской области вырастили 4 тысячи сосен к Новому году
В Волгограде семь процентов семей получают субсидию на ЖКХ
Волгоградцев предупреждают о молочных продуктах несуществующих фирм
На юге Волгограда посреди двора скончался 16-летний подросток
Волгоградские лесничества подготовили к Новому году четыре тысячи сосен на продажу
Под Волгоградом рецидивист украл тридцать овец
В моде ЗОЖ: Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов без вредных привычек
Волгоградец завоевал титул самого сильного самбиста ЮФО
Волгоградской области срочно нужны 730 дорожных работников
В Волгограде с теплохода бесследно исчез моторист
15-летний астраханец с другом забил до смерти двух мужчин
К Новому году в центре Волгограда наконец-то зароют траншеи теплотрасс
Скидки в нагрузку: в Волгограде продают абонементы на весенние игры Ротора
В Волгограде бизнесмен сэкономил на инвалидах 28 миллионов рублей
22 волгоградских сироты получат квартиры к Новому году
На трассе Волгоград-Астрахань перевернулась легковушка: 19-летний парень в коме
В Волгограде общественник устроил вместо площадки для инвалидов платную парковку
В Волгоградской области семейная пара забила до смерти должника
Пограничное управление ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия набирает сотрудников