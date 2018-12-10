На юге Волгограда посреди двора скончался 16-летний подросток

10 Дек. 22:36 2018-12-10T23:06:06+03:00

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Страшно, когда уходят молодые. По глупости, по дурости. Только на днях на глазах у посетителей супермаркета скончался 14-летний подросток, надышавшийся газом, как произошло новое ЧП. Сегодня вечером, 10 декабря, случайные прохожие обнаружили тело 16-летнего парня. Случилось это в Советском районе Волгограда во дворе дома №23 по Университетскому проспекту. Мальчик решил попрощаться с жизнью на дереве, растущем во дворе многоэтажек.

Как рассказывают очевидцы этого страшного происшествия, мальчик приехал сюда с сестрой, с которой проживают в районе Нефтяного техникума, и с другом. Ребята сидели в кафетерии, болтали. В какой-то момент этот подросток вышел, якобы по делам. И пропал. Девушка, не дождавшись брата, отправилась с другом на его поиски. Нашли уже тело, окруженное сотрудниками полиции и зеваками.

Причины происшедшего еще предстоит выяснить правоохранителям. Но, вероятнее всего, парень планировал самоубийство. Перед этим он, оказывается, даже своровал ремень в одном из гипермаркетов.