2018-12-10T21:10:37+03:00
Общество

Волгоградские лесничества подготовили к Новому году четыре тысячи сосен на продажу

В основном на елочных базарах будет сосна крымская и обыкновенная
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Покупайте елки только на специальных базарах!Покупайте елки только на специальных базарах!Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Новый год становится все ближе. Вот уже сияют разноцветными огнями витрины в Волгограде, в районах устанавливают елки, и открываются елочные базары. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете природных ресурсов, в этом году к праздникам местные лесничества заготовили около 4 тысяч сосен, выращенных в Волгоградской области. В основном это сосна обыкновенная и крымская. Большая часть из них выращена в Среднеахтубинском питомнике. Здесь двухлетние сеянцы сосны, высаженные на специальной площадке, которую лесники называют "школьным отделением", доращиваются до определенной высоты. Как правило, на это требуется 5-8 лет. Кстати, здесь любой желающий может выбрать себе колючую красавицу к празднику.

Кроме того, в лесах проводят, так называемые, рубки ухода. Вырубленные в ходе этих мероприятий сосен выбираются пригодные к реализации в и также отправляют их на елочные базары.

В облкомприроде напоминают, что елки надо покупать только на специальных елочных базарах или в лесных питомниках. Штраф за незаконную вырубку одной сосны составляет от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

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