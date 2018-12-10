Под Волгоградом рецидивист украл тридцать овец

10 Дек. 20:16 2018-12-10T20:16:09+03:00

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Нынче домашний скот - на вес золота. Только вот охрану у каждой коровы и овцы не поставить, вот и становятся они жертвами легкой наживы. На днях в полицию Калачевского района Волгоградской области обратился 53-летний местных житель. Мужчина рассказал о своей беде: ночью кто-то выломал дверь в его подворье и вывел из его подсобного хозяйства 30 овец.

Тридцать голов, конечно, не иголка в стоге сена, их так просто не утаишь, потому нашли вора достаточно быстро. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, преступником оказался ранее судимый 22-летний житель Октябрьского района. Он заприметил, что замок на воротах потерпевшего не ахти, вот и позарился. Признается, планировал овец продать, а деньги присвоить. Не успел.

На данный момент избирается мера пресечения подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему». Максимальный срок, который ему грозит теперь, - до 5 дет лишения свободы.