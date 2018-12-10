В моде ЗОЖ: Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов без вредных привычек

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-10T20:07:24+03:00

Наш регион оказался на десятом месте и лучшим в ЮФО

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Трудно поверить, но Волгоградская область оказалась в числе регионов, где меньше всего людей с вредными привычками. Причем наш регион не просто попал в число «безвредных», а вошел в ТОП-10, прочно закрепившись на десятой строчке из 85-ти.

Составили этот рейтинг эксперты РИА. Как считали? Основывались на данных Росстата и Генпрокуратуры. При расчётах учитывали не только потребление спиртного и табака, но и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками.

По итоговым баллам выстроили регионы в рейтинг, с которым и ознакомилась "КП-Волгоград". Чем выше балл, тем меньше распространены вредные привычки. У Волгоградской области - 79,5 баллов. Для сравнения, у Ростовской области - 71,6 (31-е место), у Астраханской - 64,7 (54-е место).

В лидерах традиционно - северокавказские республики (сказываются традиции и история). Кроме них наиболее высокие места заняли Саратовская область (6-е место), Смоленская область (9-е место), наша Волгоградская.

В нижней части рейтинга прослеживается скорее географическая, а не экономическая зависимость: много регионов Сибири и Дальнего Востока. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, она на последнем 85-м месте.