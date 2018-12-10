Волгоградец завоевал титул самого сильного самбиста ЮФО

10 Дек. 18:38 2018-12-10T18:38:59+03:00

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Волгоградец Тимур Махмадов еще юный спортсмен, но уже вошел в число самых сильных самбистов. На юношеском первенстве Южного федерального округа по самбо, который проходил в Армавире, Тимур занял первое место в категории до 90 килограммов.

Сначала он одержал верх над ростовчанином благодаря удачно проведенному болевому приему. Затем по очкам смог одолеть Сергея Тишкина из Краснодарского края. В финальной схватке он сошелся с Арутюном Баблияном. Закончился поединок со счетом 8:0. Таким образом, Тимур Махмадов из Волгограда стал бесспорным лидером соревнований. И теперь в середине февраля будущего года он отправится в Пермь, где состоится финал первенства России среди юношей.

- В разговоре с нами Тимур заметил, что его устраивает только один результат – первый, - цитируют самбиста в Волгоградской спортивной федерации самбо. - Что ж, время покажет. Мы желаем нашему спортсмену успеха.