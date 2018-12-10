Волгоградской области срочно нужны 730 дорожных работников

СЕГОДНЯ 17:54 2018-12-10T17:54:59+03:00

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В последние годы, что не говорите, а в Волгоградской области активно ремонтируют и строят дороги. А дальнейшие планы не менее грандиозные, вот только одно «но»: в регионе катастрофически не хватает специалистов дорожной отрасли. Так, по данным областного комитета по труду и занятости населения, дорожная отрасль региона нуждается в 730 работниках. Специалисты нужны не только на предприятия дорожной сферы, но и в муниципалитеты. Спрос растет, а вот желающих обучаться этим специальностям в Волгограде наоборот становится все меньше. Не хочет молодежь идти в эту сферу. Значит, надо привлекать. Как? Ответы на этот вопрос и искали сегодня в Волгоградской областной думе.

Что предлагают? В частности, активизировать работу курсов переподготовки специалистов по современным дорожно-транспортным технологиям, а также увеличить прием на бакалавриат и в магистратуру института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Рассматривается вопрос об открытии специалитета по дорожно-строительным специальностям и проведении вузовской олимпиады, призеры и победители которой получат преимущественное право поступления в институт.