СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-10T16:54:21+03:00

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В истории исчезновения 62-летнего Павла Муньшина с теплохода, пришвартованного под Волгоградом, вопросов больше, чем ответов. Мужчина исчез с рабочего места, буквально в воду канул. Случилось это 30 октября. Сегодня следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело по статье «Убийство» и обращаются ко всем, кому может быть хоть что-то известно о пропаже волгоградца.

Утром того дня Павел Муньшин (который, к слову 27 октября только отпраздновал день рождения) со своим коллегой отправился на теплоход «Грач», где он работал в должности моториста-рулевого. Теплоход стоял в Краснослободском затоне, расположенном в ремонтно-отстойном пункте Волгоградского района водных путей и судоходства. Отработав смену, напарник в 8 вечера ушел домой, а Муньшин остался до утра для охраны (согласно должностным инструкциям).

А утром 31 октября капитан обнаружил судно пустым. Моториста нигде не было, при этом все его вещи остались в помещении на теплоходе, а двери везде остались открыты. Муньшина не нашли ни в тот же день, ни на следующий. Дома он не появился. Больше его никто не видел.

Приметы пропавшего безвести:

возраст 62 года, рост выше 175 сантиметров, среднего телосложения, плечи опущены, лицо по форме треугольное, волосы седые короткие, глаза карие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Муньшина Павла Валерьевича, просим сообщить по телефонам: +7-938-169-34-27, 8(8442) 90-35-01, 90-35-02 или 02.