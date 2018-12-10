15-летний астраханец с другом забил до смерти двух мужчин

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-10T16:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Печально, но все чаще сегодня «героями» преступлений становятся подростки. Воруют, грабят, избивают. А в Астраханской области 15-летний подросток со своим 37-летним знакомым и вовсе забили до смерти двух мужчин. Причем сделали это целенаправленно.

Как установили следователи СУ СК по региону, произошло это 7 декабря в городе Хабарли. Вечером мужчина и подросток пришли в дом к знакомому. Ши уже «подготовленные»: школьник прихватил с собой металлическую трубу, а мужчина подобрал во дворе черенок от лопаты. В доме кроме 42-летнего хозяина был еще 36-летний местный житель: мужики выпивали. Гости ворвались внезапно, разгорелся конфликт, а потом и драка. Подросток со своим знакомым били мужчин по всему, что попадало под руку. Били, пока оба не скончались.

Говорят, убили из мести.

Сейчас оба «товарища» задержаны. На них завели уголовное дело. В ближайшее время их возьмут под стражу, говорят в СУ СК по Астраханской области. Расследование продолжается.