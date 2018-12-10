К Новому году в центре Волгограда наконец-то зароют траншеи теплотрасс

10 Дек. 15:48 2018-12-10T15:48:32+03:00

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Разрытая траншея по улице Коммунистическая в центре Волгограда зияет уже не первый месяц. Летом здесь меняли старую теплотрассу на новую диаметром 500 миллиметров. Трубы заменили, а вот яма так и осталась. Не зарыли ее ни к концу лета, ни осенью, ни к холодам. И только после того, как в «Концессии теплоснабжения» сменился руководитель, ситуация на Коммунистической сдвинулась с мертвой точки.

- На данный момент, рабочие подрядной организации монтируют теплозащитное покрытие, и заливают бетонные лотки. Параллельно бетонируют направляющие опоры и делают обмазочную гидроизоляцию, которая дает дополнительную защиту бетонных «коробов» от возможных механических повреждений, - отмечают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». - Одновременно засыпают траншеи, после чего на засыплют щебнем, ну а уже весной восстановят асфальтовое покрытие.

В компании уверяют, что на данный момент большинство проблемных участков уже ликвидировано, остальные работы находятся на постоянном контроле руководства компании.