Скидки в нагрузку: в Волгограде продают абонементы на весенние игры Ротора

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-10T15:19:41+03:00

Абонементы на весенние матчи на "Волгоград Арене" уже в продаже.

Изменить размер текста: A A

Пока команда волгоградского «Ротора» отдыхает на зимних каникулах, клуб уже объявил о старте продаж абонементов на весеннюю часть Олимп-Первенства ФНЛ 2018/2019! Так что болельщики уже сегодня могут забронировать себе места на «Волгоград Арене» на все весенние домашние матчи любимой команды.

В весенней части сезона нас ждет восемь домашних игр на волгоградском стадионе. Покупая абонемент «Весна», вы получаете право не только посетить все эти матчи и сэкономить на билетах, но еще становитесь участником Программы лояльности от «Ротора».

Что это значит? Клуб разработал полезный проект: на время Первенства привлек партнеров, так вот владельцы абонементов получат скидки у всех этих фирм-партнеров. В их числе, например, ирландский паб «Harat's Pub», профессиональная фотостудия «Studio 12», барбершоп «CHOP-CHOP», АБС Автосервис, Фотопортал «GEOMETRIA», Паб «Галерея» и другие (более подробная информация о партнерах и скидках здесь). Кстати, владельцы ранее приобретенных абонементов также являются участниками программы.

ВАЖНО!

Купить абонементы на игры «Ротора» можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2 (Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11

- ТРЦ Акварель (Волгоград, проспект Университетский, 107 (вход Волга, касса на 1 этаже);

- ТРК Комсомолл (Волгоград, улица Землячки, 110 б (касса на 1 этаже, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето (Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б).

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора. Также, по Абонементной программе сервисный сбор взиматься не будет. При покупке билетов через интернет взимается сервисный сбор - 10%.