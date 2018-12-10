В Волгограде бизнесмен сэкономил на инвалидах 28 миллионов рублей

10 Дек. 15:01 2018-12-10T15:01:32+03:00

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В Волгограде на скамье подсудимых оказался очередной «благотворитель»: на этот раз 48-летний председатель городской общественной организации инвалидов. (Напомним, ранее за мошенничество угодил за решетку экс-директор благотворительного фонда Денис Землянский).

Этот защитник людей с особыми потребностями, тоже прикрывал свой заработок благими делами. Как доказали волгоградские следователи СУ СК, руководителю был предоставлен в пользование земельный участок площадью 5,5 гектаров в Тракторозаводском районе. Каждый год - с 2014 по 2016-й председатель подавал в налоговую декларации, согласно которым эта земля использовалась якобы для работы с инвалидами. Мол, там спортивные мероприятия проводили, курсы вождения были, чаепития в помещениях устраивали. По закону организация получила льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28,3 миллиона рублей.

Но, как показала прокурорская проверка, на этом участке успешно работала автостоянка и другие коммерческие объекты. А значит, льготу получила организация незаконно.

Свою вину председатель не признает. Но прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд.

Как уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, аферисту грозит до 6 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом. Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 25,5 миллионов рублей.