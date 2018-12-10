22 волгоградских сироты получат квартиры к Новому году

10 Дек. 14:35 2018-12-10T14:35:07+03:00

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Вопрос с обеспечением волгоградских сирот положенным по закону жильем, стоит в регионе очень остро. И радует каждая новость о том, что эти ребята наконец-то обретают собственное жилье. Так еще 22 мальчишек и девчонок, которые стояли на очереди на получение жилья, к Новому году вселятся в новенькие квартиры. 11 домов блокированной застройки специально для них построили в поселке Быково Волгоградской области.

- Дома рассчитаны на два хозяина. Площадь каждой квартиры - 36 квадратных метров. В каждой есть отдельная кухня, совмещенный санузел, коридор и подсобные помещения. Внутри уже есть выполнена полноценная отделка, стоит необходимая сантехника, кухонное оборудование, и даже приборы учета коммунальных ресурсов, - отмечают в региональном комитете строительства.

Всего в этом году 390 волгоградских детей-сирот получили отдельные квартиры. Еще 194 молодых человека до конца года будут временно размещены в комнатах маневренного фонда. В следующем году планируется обеспечить новым жильем из спецжилфонда более 550 детей-сирот.