На трассе Волгоград-Астрахань перевернулась легковушка: 19-летний парень в коме

10 Дек. 14:20 2018-12-10T14:20:36+03:00

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В последние дни дорожные сводки просто пугают числом аварий и пострадавших. И как не просят правоохранители, спасатели и дорожники водителей ездить аккуратнее, не превышать скорость, потому что на дорогах гололедица, некоторые все равно рискуют. Вот из-за собственной беспечности 20-летний парень чуть не угробил друзей. Два юноши оказались на волоске от смерти. Они попали в аварию на трассе «Волгоград-Астрахань» в Хабарлинском районе.

Случилось ДТП в час ночи на 290-м километре трассы. 20-летний водитель мчался на своем «Иж», когда машину вдруг занесло на скользкой дороге. Парень не справился с управлением и машину снесло в кювет, где она перевернулась.

В результате ДТП 19-летний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, рваные раны. В состоянии комы его увезли в больницу. У второго пассажира - 18-летнего мальчишки - диагностированы множественные ушибы. Его также госпитализировали.

- По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Харабалинскому району Астраханской области проводят проверку, - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.