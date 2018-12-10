2018-12-10T12:31:28+03:00
Происшествия

В Волгограде общественник устроил вместо площадки для инвалидов платную парковку

Свою вину мужчина не признает
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело передали в Тракторозаводской районный суд.Дело передали в Тракторозаводской районный суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Для организаций, которые занимаются помощью инвалидов. существуют налоговые льготы. Но иногда нечистые на руку люди, прикрываясь благотворительностью и добросердечием, зарабатывают на людях с ограниченными возможностями миллионы. Под суд идет 48-летний руководитель общественной организации инвалидов, которая, как оказалось, к инвалидам имеет довольно далекое отношение.

Мужчина ежегодно с 2014 по 2016 года подавал в налоговые органы информацию о земельном участке в 5,5 гектаров, на котором согласно отчетам проходили десятки мероприятий для инвалидов. И даже предоставил фото для отчетности. Но на самом деле вместо анонсированных курсов и праздников бизнесмен организовал там платную парковку и место для хранения контейнеров.

- Однажды он собрал инвалидов, сделал фото возле машины и сказал всем идти по домам, потом в документах это было курсами вождения, - сообщает «КП-Волгоград» Оксана Черединина, помощник руководителя Волгоградской областной прокуратуры.

Таким образом мужчина за три года сэкономил 28 миллионов рублей. При этом ни копейки не потратив на инвалидов.

Свою вину мужчина отрицает и считает, что достаточно делал всего для своих подопечных. В суде он сможет огласить свою позицию. Дело об уклонении от налогов в особо крупном размере и подделке о налоговой отчетности уже передали в Тракторозаводской районный суд.

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