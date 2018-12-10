В Волгоградской области семейная пара забила до смерти должника

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-10T11:23:16+03:00

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СУ СК по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего в отношении двух жителей города Жирновска. Они забили знакомого мужчину, разбившего им стекло в доме.

37-летний житель Жирновска вернулся домой после долгой вахты 2 декабря – работал в другом городе охранником. Это событие отмечал с гражданской женой. Застолье было обильным, но неожиданно прервалось брошенным в окно их квартиры на 1 этаже камнем. Стекло разбилось. Хозяин выбежал, чтобы разобраться с дебоширом и встретил своего старого недруга. Тот уже давно занял у пары денег и никак не хотел возвращать. Охранник затащил местного пьянчужку домой, стал бить руками и ногами, в этом ему помогала и 30-летняя сожительница. Истязания продолжались несколько часов. Когда мужчина умер, пара положила его тело в багажник и увезла на берег реки Медведица. Его нашла местная жительница во время утренней пробежки. О страшной находке она сообщила в полицию. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, под подозрение достаточно быстро попала парочка – свидетелями их ссор с погибшим были многие в Жирновске.

Женщина в преступлении призналась, а вот ее сожитель свою вину отрицает. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.