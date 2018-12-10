Пограничное управление ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия набирает сотрудников

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-10T11:46:08+03:00

Поступивших на службу ждет отпуск в 45 дней и вещевое довольствие

Изменить размер текста: A A

Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области набирает сотрудников. Но чтобы туда попасть, необходимо пройти жесткий контроль. Ведь работать на государственной службе сейчас очень престижно. Правда, и не просто.

- Человек должен обладать специфическим складом характера, иметь особые деловые качества. Служебная деятельность, связанная со сведениями, составляющими государственную тайну, предполагают кристальную честность и порядочность, - сообщает ведомство.

Ведомству требуются мужчины и женщины от 18 до 40 лет, которые находятся в запасе вооруженных сил, годны к военной службе по здоровью и имеют среднее полное образование и выше.

Тем, кто проходит по этим параметрам, предстоит выдержать непростые испытания. Займут они от 4 до 8 месяцев.

Поступившим на службу гарантирован полный соцпакет. Отпуск от 30 до 45 дней, который может увеличиться в зависимости от профессии, от местности прохождения службы и даже места постоянного проживания. Также обещают новым сотрудникам пенсионное обеспечение и льготы, обязательное личное страхование за счет бюджета, перспективу покупки своего жилья, вещевое довольствие.

Все вопросы можно задать по телефонам: 8(8512)559-969, 559-908.