2018-12-10T11:48:43+03:00
Общество

Волгоградцы снова выбирают имя: на этот раз для парка в пойме реки Царицы

Название объявят 29 перед Новым годом
Екатерина МАЛИНИНА
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Пойма реки Царицы получит новое имя. Фото: мэрияПойма реки Царицы получит новое имя. Фото: мэрия
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В Волгограде шаг за шагом благоустраивают пойму реки Царицы. Сначала музей и детский городок, затем зоны отдыха у «Гасителя». В планах и дальнейшее преображение заброшенной территории. И чиновники решили, что новый парк не может быть безымяннным. Они предлагают волгоградцам придумать название. Свое имя можно преложить с 10 по 21 декабря на сайте http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park3Quiz.. Или отправить свой вариант по почте imyaparku@volgadmin.ru. Десять самых популярных имен предложат для голосования с 21 по 28 декабря. А уже 29 декабря, в последний рабочий день года, объявят победителя. С этого самого момента парк получит официальное название, которое и будет использоваться в документах и информационных сообщениях.

Как сообщили "КП Волгоград" в мэрии, когда реконструкцию зоны полностью закончат, здесь будет целый городок для отдыха и занятия спортом для детей и взрослых. Причем в разное время года. Уже в ближайшее время, кстати, здесь появится ледовый каток и тюбинговый склон.

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