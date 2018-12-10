2018-12-10T09:45:12+03:00
Общество

Волгоградцы снова выбирают имя: для парка в пойме реки Царицы

Название объявят 29 перед Новым годом
Екатерина МАЛИНИНА
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Пойма реки Царицы получит новое имя. Фото: мэрияПойма реки Царицы получит новое имя. Фото: мэрия
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В Волгограде шаг за шагом благоустраивают пойму реки Царицы. Сначала музей и детский городок, затем зоны отдыха у «Гасителя». В планах и дальнейшее преображение заброшенной территории. Но народное название пойма Царицы чиновников не устроило. Они предлагают волгоградцам придумать название. Свое имя парку можно преложить с 10 по 21 декабря на сайте . Или отправить свой вариант по почте. Десять самых популярных имени предложат для голосования с 21 по 28 декабря. А уже 29 декабря, в последний рабочий день года, объявят победителя. С этого самого момент парк получит официальное название, которое и будет использоваться в документах и информационных сообщениях.

ак сообщили "КП Волгоград" в мэри, когда реконструкцию зоны полностью закончат, здесь будет целый городок для отдыха и занятия спортом для детей и взрослых. Причем в разное время года. Уже в ближайшее время, кстати, здесь появится ледовый каток и тюбинговый склон.

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