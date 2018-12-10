В Волгограде на два месяца прикрыли кафе, в котором отравились посетители

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-10T09:21:27+03:00

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В Волгограде на два месяца закрыли кафе «Царь-Тур», расположенное по адресу Землячки, 40. В общепите нашли целый букет нарушений, который владельцам предстоит устранить за 60 дней.

На заведение в Дзержинском районе пожаловались несколько посетителей. После обеда, приготовленного местными поварами, они слегли с кишечным расстройством. Специалисты вышли в кафе с проверкой. И не зря. Здесь сумели нарушить все, что в принципе можно нарушить: водопровод и туалет работали плохо, в помещениях было грязно, посуда и инвентарь хранились не в предназначенных для этого местах. В холодильниках рядом лежали охлажденные куры и приготовленные салаты, готовились блюда не по технологиям. Даже на раздаче нашли нарушения.

Роспотребнадзор по Волгоградской области составил протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Заведение временно закрыли. За 60 суток руководство должны все исправить. И после очередной проверки, если не будет претензий, кафе снова откроется.