В Волгограде пьяный водитель устроил аварию

10 Дек. 08:44 2018-12-10T08:44:27+03:00

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Авария произошла на улице Волгоградской в Советском районе в 3-50 утра. 39-летний мужчина сел за руль своей «Дэу Нексия» изрядно приняв на грудь. Напротив дома №1 он врезался в «Ладу Гранту» - не выдержал положенную дистанцию. В результате столкновения травмы получила 49-летняя дама – она была за рулем. Ей вызывали «скорую», на место приехали сотрудники полиции. Женщину отвезли с травмами в больницу. А сотрудники ГИБДД зафиксировали алкогольное опьянение хозяина «Дэу». Волгоградцу грозит лишение прав.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, еще одна авария с пострадавшим произошла в Красноармейском районе. Водитель ВАЗ 21099 не уступил дорогу «Ладе Калине». В результате ДТП травмы получила пассажирка ВАЗа – 58-летняя женщина. «Скорую» вызывать не стали – ее довезли до медиков знакомые.