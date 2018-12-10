2018-12-10T08:48:27+03:00
Происшествия

Пятерка столкнулась с трамваем на юге Волгограда

Движение трамваев восстановили через 40 минут
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На оформление ДТП ушло 40 минут.На оформление ДТП ушло 40 минут.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В утренний час пик в этот понедельник, 10 декабря, отечественная «пятерка» остановила трамваи в Красноармейском районе Волгограда. Около 7.44 на улице 40 лет ВЛКСМ водитель ВАЗа решил пересечь трамвайные пути, но не убедился в безопасности маневра и оказался на пути идущего трамвая №11. Столкновение произошло между остановками «Клуб Строитель» и «Марийская». К счастью, в результате ДТП никто из пассажиров трамвая и самой легковушки не пострадал. Но движение электротранспорта остановилось на 40 минут. На дороге возникла пробка. Так что у многих волгоградцев был реальный шанс опоздать в понедельник на работу.

- На время оформления дорожного происшествия работа электротранспорта осуществлялось в измененных границах между остановками «Каустик» и «Депо№3». В 8.25 движение трамваев по маршруту было полностью восстановлено, - прокомментировали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс».

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