2018-12-10T12:10:05+03:00
Общество

Рабочая неделя в Волгограде начнется с туманов, дождя и гололеда

Зато температура будет нулевая
Юлия Данильченко
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Декабрь в Волгограде начался многообещающе: как по расписанию выпал снег, некоторые районы области сковали пятнадцатиградусные морозы. Но ближе к середине месяца погода начинет смягчаться.

Как сообщили КП-Волгоград в региональном ЦГМС, в понедельник, 10 декабря, ждать туман и гололедицу. Ночью будет прохладно от -3 до -5ºС, днем около 0°С. Ветер хоть и заметный – до 11 м/с, но южный.

Во вторник, 11 декабря, выпадут небольшие осадки в виде снега с дождем. Может срываться только дождь. Температура сохранится на нуле, а ночью подморозит – будет -1...-3ºС. И снова на дорогах ждать наледи. Примерно на такую же погоду стоит рассчитывать и в среду, 12 декабря. Зато все дни будет относительно тепло, хоть и преимущественно пасмурно.

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