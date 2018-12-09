Восемьсот юных волгоградцев станцуют на конкурсе «Задорный каблучок»

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-09T16:31:04+03:00

Ребята покажут народные и эстрадные стили, бальные танцы и даже альтернативную хореографию

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13 и 14 декабря на сцене театрального зала Волгоградского областного центра народного творчества выступят восемьсот юных танцовщиков в возрасте от 6 до 18 лет в рамках конкурса «Задорный каблучок».

Членам жюри предстоит оценить творчество 50 детских хореографических коллективов из 23 районов области. Все они прошли зональные этапы и доказали, что достойны.

- Юные артисты будут соревноваться в номинациях бальный, народный, классический и эстрадный танцы, современная и альтернативная хореография. Оценивать исполнительский уровень конкурсантов будет компетентное жюри из известных педагогов по хореографии и руководителей ведущих танцевальных коллективов Волгограда, - рассказали КП-Волгоград региональном комитете культуры.

Открытие начнется в 11 дня 13 декабря, а выступления начнутся в это же время 14 декабря. Мероприятие состоится по адресу: Красноармейский район Волгограда, бульвар Энгельса, 1а. Справки по телефону: 8(8442) 67-54-77.