В Волгограде восьмилетнему мальчику закинули петарду за шиворот

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-09T14:24:01+03:00

Это третий случай за последнее время

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Новогодне-петардный сезон в Волгограде начался с несчастных случаев: дети развлекаются тем, что бросают друг в друга опасные взрывчатые предметы и наносят серьезные травмы. Уже трое несовершеннолетних обратились в больницы за помощью.

Последнее происшествие случилось в субботу, 8 декабря, в Кировском районе.

- В травмпункт за медицинской помощью обратился несовершеннолетний ребенок. Врачи диагностировали «термический ожог задней поверхности шеи 0,5%», - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мальчик рассказал, что гулял в одном из дворов по улице Автомобилистов. Знакомые ребятишки забавы ради подожгли петарду и кинули ему за шиворот, где она и взорвалась. Все три инцидента проходят по одному и тому же сценарию: дети стараются нанести друг другу увечья. Полицейские призывают родителей смотреть за детьми и не покупать им опасные игрушки.