Под Волгоградом столкнулись грузовик и легковушка: трое в больнице

9 Дек. 11:15 2018-12-09T11:15:17+03:00

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Крупная авария произошла в Камышинском районе 8 декабря в одиннадцать часов дня. Из Волгограда в Камышин за рулем «четырнадцатой» ехал 47-летний водитель. В его салоне находилось еще три пассажира. Мужчина не нарушал правил, соблюдал скоростной режим.

На трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» случилось непредвиденное: тягач «Скания» выехал на полосу встречного движения. Водитель, проигнорировавший двойную сплошную, надеялся успеть вовремя вклиниться в свой ряд и ударил на газ. Но не вышло. Столкновение было неизбежно.

- В результате ДТП в больницу Камышина с травмами различной степени доставлены три пассажира автомашины «ВАЗ-21114» в возрасте 37, 22 и 33-х лет, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а вот лихачу предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения по закону.