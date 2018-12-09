Автомобилист из Волгоградской области 79 раз нарушил ПДД и лишился машины

9 Дек. 10:40 2018-12-09T10:40:21+03:00

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Когда количество штрафов за нарушение правил дорожного движения жителем Октябрьского района достигло 79-ти, судебные приставы решили действовать решительно и завели производство. Ведь ни одного рубля из «заработанных» 50 тысяч рублей штрафов лихач оплачивать не хотел.

Но, как говорится, ни кола, ни двора у должника не было. Работу он искал, имущества никакого не имел, но после уведомления от судебных приставов все же пришел в отдел и предложил выплатить тысячу рублей.

- Предположив, что должник приехал на прием на своем личном автомобиле, судебный пристав осмотрел близлежащую территорию и обнаружил машину у соседнего здания. Должностным лицом составлен акт описи и ареста автотранспортного средства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Мужчине дали десять дней на обдумывание - либо он оплатит штраф, либо лишится своей «ласточки».