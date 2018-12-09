В ДТП на западе Волгограда пострадал трехлетний мальчик
Аварию спровоцировала 44-летняя автоледи за рулем «Киа Спортаж» 8 декабря в Дзержинском районе Волгограда. Около часа дня она ехала по улице 8-ой Воздушной Армии со стороны улицы Морозова в сторону Симонова.
Напротив дома № 26 женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и на полной скорости въехала в «ВАЗ», который стоял на светофоре. Сразу же вызвали «скорую» для двух пострадавших пассажиров «четырнадцатой».
- В результате ДТП в больницу были доставлены 42-летняя пассажирка «ВАЗ -2114» и ее трехлетний сын, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Жизни госпитализированных ничто не угрожает, но им требуется медицинкий уход. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции, проводится проверка.