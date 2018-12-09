Камышанка Юлия Шубина попала в финал конкурса военной песни Минобороны

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-09T11:22:43+03:00

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Всероссийский конкурс «Служба по контракту – мой выбор» - 2018, организованный Министерством обороны РФ, практически завершен. Осталось выбрать победителей. Сейчас за звание лучшей авторской песни борются одиннадцать конкурсантов и в их числе – жительница Камышина Юлия Шубина.

Она написала слова и сочинила музыку для композиции «Армия России», которую отправила на конкурс. Сама Юлия служит по контракту. Ее песня открывает список лучших на сайте Минобороны. Идет активное открытое голосование. Помочь жительнице Волгоградской области победить можно по ссылке. Сейчас песня камышанки уверенно держится в тройке лидеров - она набрала 19%.

Организаторы предупреждают: проголосовать можно только один раз и за одну композицию. Отметим, что конкурс проводится при поддержке Центрального Дома Российской Армии имени Фрунзе.