2018-12-09T08:06:36+03:00
Политика

Останки 923 бойцов Красной Армии найдены в Волгоградской области

873 из них захоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВОФото пресс-службы ЮВО
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Почти тысячу солдат Красной Армии нашли в 2018 году на территории Волгоградской области. Из 923 бойцов 873 уже захоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище. За этот период в военный комиссариат региона пришло 300 обращений не только от россиян, но и жителей Казахстана, Белоруссии, Латвии и Украины. И все с просьбой увековечить память их родственников, героически погибших на сталинградской земле.

На сегодняшний момент увековечены имена 730 защитников города-героя, которые ранее не были включены в списки. Работы ведутся постоянно: военный комиссариат ищет любую информацию о неизвестных солдатах.

- Недавно установлены имена 16 погибших, чьи останки были обнаружены в ходе поисковых работ отрядов и подразделений соединений и воинских частей ЮВО в рамках героико-патриотической акции «Вахта Памяти», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

18 наград передали близким, еще 17 медалей ждут своего часа – ведется поиск родственников.

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