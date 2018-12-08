Волгоградские кикбоксеры привезли девять медалей Кубка России-2018

8 Дек. 17:25 2018-12-08T17:25:41+03:00

В копилке наших спортсменов три золотых, две серебряных и четыре бронзовых победы

Изменить размер текста: A A

Полторы сотни лучших спортсменов из 32 регионов России встретились на трех рингах уфимского Центра спортивной подготовки на этой неделе. Боролись за звания лучших на Кубке России-2018 по кикбоксингу в двух разделах – фулл-контакт и тай-боксинг.

Сразу девять волгоградских бойцов, которые выступали в самой жёсткой категории К-1, взяли медали. В тай-боксинге нет ограничений и поэтому он считается наиболее зрелищным и динамичным.

Три «золота» завоевали Никита Дегтярев, Данил Карпенко, Никита Данилов. «Серебро» взяли Владимир Дегтярев и Дмитрий Луняченко, а «бронзу» - Вагрич Карапетян, Павел Гаврилов, Лилия Беспалая и Адима Валиева.

В пресс-службе областного комитета физкультуры и спорта отметили, что кикбоксинг очень популярен – им занимаются полторы тысячи волгоградцев.