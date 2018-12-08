2018-12-08T15:09:17+03:00
Общество

За год на трассе Москва-Волгоград восемнадцать раз наезжали на пешеходов

Из них девять человек погибло
Юлия Данильченко
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В акции приняли участие все проходящие мимо жители области и автомобилисты.В акции приняли участие все проходящие мимо жители области и автомобилисты.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня, 8 декабря, сотрудники областного ГИБДД провели профилактическую акцию на 888-ом километре в Иловлинском районе.

Только за 2018 года на трассе Москва - Волгоград под колеса автомобилей попало восемнадцать человек. Из них девять погибло, десять пострадало. Есть в списке и трое детишек. На этом участке установили наземный пешеходный переход, но и это не спасает пешеходов от аварий.

- Во время проведения мероприятия инспекторы ДПС вручали памятки, светоотражающие элементы и проводили профилактические беседы с пешеходами и с пассажирами транспортных средств, которые останавливались на отдых, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В акции приняли участие все проходящие мимо жители области и автомобилисты.

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