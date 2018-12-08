Под Волгоградом в ДТП погибла 65-летняя пенсионерка

8 Дек. 13:06 2018-12-08T13:06:00+03:00

Автомобиль, в котором она ехала, врезался в столб

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Авария произошла в Палласовском районе Волгоградской области накануне, 7 декабря. Около двенадцати часов дня 39-летний мужчина за рулем автомобиля BYD ехал по десятому километру севернее от хутора Большой Симкин.

Путь его пролегал со стороны Ахтубинского района в сторону поселка Эльтон. Дорога была грунтовая. Возможно, из-за непогоды мужчина не справился с управлением и на полной скорости врезался в опору линии электропередач, стоявшую на обочине.

Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областного ГУ МВД, травмы, несовместимые с жизнью, получила 65-летняя пассажирка. Она умерла до приезда медиков. По факту аварии организована проверка