2018-12-08T13:06:00+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП погибла 65-летняя пенсионерка

Автомобиль, в котором она ехала, врезался в столб
Юлия Данильченко
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Авария произошла в Палласовском районе Волгоградской области накануне, 7 декабря. Около двенадцати часов дня 39-летний мужчина за рулем автомобиля BYD ехал по десятому километру севернее от хутора Большой Симкин.

Путь его пролегал со стороны Ахтубинского района в сторону поселка Эльтон. Дорога была грунтовая. Возможно, из-за непогоды мужчина не справился с управлением и на полной скорости врезался в опору линии электропередач, стоявшую на обочине.

Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областного ГУ МВД, травмы, несовместимые с жизнью, получила 65-летняя пассажирка. Она умерла до приезда медиков. По факту аварии организована проверка

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