2018-12-08T12:00:28+03:00
Общество

По мнению Роспотребназдора в Волгоградской области много бездомных животных

Из-за этого высок риск бешенства
Юлия Данильченко
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С высоким ростом численности безнадзорных собак пообещали разобраться.С высоким ростом численности безнадзорных собак пообещали разобраться.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Проблема назревает не один год. В Волгограде стаи собак осваивают все большие территории, пугают горожан или просто мешают им жить. Волонтерские движения на фоне этого развиваются быстро, но одними добровольцами проблему не решить. Уж больно много собак развелось. К такому выводу пришли специалисты областного Роспотребнадзора на заседании межведомственной комиссии.

- Неблагополучная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по бешенству обусловлена широким распространением природного бешенства, высокой численностью в городах и сельской местности безнадзорных животных, недостаточным контролем за соблюдением правил содержания домашних животных, неудовлетворительной организацией их учета, регистрации и вакцинации, неудовлетворительным проведением мероприятий по отлову безнадзорных животных и организацией мест их содержания, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

С высоким ростом численности безнадзорных собак пообещали разобраться. Отстрел это будет или программа стерилизации – покажет время.

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