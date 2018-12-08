2018-12-08T10:33:02+03:00
Происшествия

Двое волгоградских полицейских после службы спасли прохожего от лжецелительниц

Цыганки пытались украсть у мужчины деньги и золото
Юлия Данильченко
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Женщин задержали.Женщин задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Этот случай произошел вечером 7 декабря. Двое волгоградских сотрудников ППС Тракторозаводского отдела полиции шли домой после службы. На площади Дзержинского они увидели явно растерянного мужчину, которого окружили цыганки. Стражи порядка поспешили поинтересоваться, все ли в порядке. Волгоградец тут же рассказал, как его пытались обмануть лжецелительницы.

- С его слов, окружавшие женщины сообщили ему о наложенной порче и введя в заблуждение, забрали у него 5 тысяч рублей. До вмешательства патрульных мужчина собирался идти вместе с «целительницами» к себе домой, чтобы провести обряд очищения над ювелирными украшения и хранившимися дома наличными денежными средствами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщин задержали. Оказалось, они приехали из другого города и временно жили в Советском районе. Сейчас проводится проверка. А полицейские предупреждают: не доверяйте целительницам и гадалкам, снимающим порчи. Огромная вероятность, что это мошенницы.

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