2018-12-08T10:33:02+03:00
Происшествия

Двое волгоградских полицейских после службы спасли прохожего от лжецелительниц

Цыганки пытались украсть у мужчины деньги и золото
Юлия Данильченко
Поделиться:
Женщин задержали.Женщин задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Этот случай произошел вечером 7 декабря. Двое волгоградских сотрудников ППС Тракторозаводского отдела полиции шли домой после службы. На площади Дзержинского они увидели явно растерянного мужчину, которого окружили цыганки. Стражи порядка поспешили поинтересоваться, все ли в порядке. Волгоградец тут же рассказал, как его пытались обмануть лжецелительницы.

- С его слов, окружавшие женщины сообщили ему о наложенной порче и введя в заблуждение, забрали у него 5 тысяч рублей. До вмешательства патрульных мужчина собирался идти вместе с «целительницами» к себе домой, чтобы провести обряд очищения над ювелирными украшения и хранившимися дома наличными денежными средствами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщин задержали. Оказалось, они приехали из другого города и временно жили в Советском районе. Сейчас проводится проверка. А полицейские предупреждают: не доверяйте целительницам и гадалкам, снимающим порчи. Огромная вероятность, что это мошенницы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом нашли четыре килограмма опасных пельменей
В центре Волгограда лихач на Mitsubishi сбил пьяную женщину
Музей Машкова приглашает волгоградцев на фестиваль «Ваши планы на Рождество?»
Волгоградские школьники и студенты помогут с экологией в Волго-Ахтубинсокй пойме
8 декабря откроют каток в Комсомольском саду
Воздержитесь от поездок: Волгоградскую область завалит снегом
Саперы уничтожили под Волгоградом 50 минометных снарядов
Волгоградский «Кванториум» приглашает на День открытых дверей
Из-за забывчивого бухгалтера 40 волгоградских сирот остались без стипендий
В Волгограде директору лодочной станции отменили домашний арест
Астраханца, сбившего в Волгограде школьника, арестовали на две недели
Лжеписателю, укравшему у волгоградских ветеранов награды, ужесточили наказание
Зарплата на волгоградских промпредприятиях превысила 34 тысячи рублей
Алексей Сивокоз стал главным жилищным инспектором Волгоградской области
За два года медицинский вертолет помог спасти жизни пятистам волгоградцам
В Астрахани два бывших ученика ограбили школу: украли аптечку и монитор
Под Астраханью перевернулась лодка: погиб 30-летний мужчина
Зимний марафон экскурсий пройдет в Волгограде
В Волгограде черного риелтора и ее подставных соседей отправили на 18 лет в колонию
Не паниковать: в Камышине проходят антитеррористические учения
Появилось видео, как "Мерседес" сбил 13-летнего школьника в Волгограде
Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2019
Под Астраханью задержали китайца, который снабжал астраханские поля работницами из Поднебесной